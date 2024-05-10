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10.05.2024  10:22   Рита Парфенова

Під час пожежі у Харкові врятували мати з немовля (фото)

У Харкові 10 травня о 08:26 сталасяя пожежа у 12-типоверховому житловому будинку на вулиці Олександра Зубарєва.

Новини Харкова: як гасили пожежу на вулиці Зубарєва

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння виникло на балконі квартири на 5-му поверсі.

Під час прибуття рятувальників ДСНС на місце виклику спостерігалось сильне задимлення як сходової клітини, так і квартири, де трапилась пожежа. Вогнеборці врятували 2 дорослих та дитину з цієї квартири, проводячи одночасно гасіння вогню, видалення диму та евакуацію людей. Під час розвідки вогнеборці виявили жінку з немовлям на 10-му поверсі, які потерпіли від диму і не могли самостійно вибратись. Їх також успішно врятовано.

Новини Харкова: як гасили пожежу на вулиці Зубарєва

Інші мешканці, усього 15 осіб, самостійно залишили будинок під наглядом рятувальників.

Пожежу площею 13 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 09:12. Благодаря оперативним діям рятувальників ДСНС вдалося уникнути жертв та серйозних пошкоджень. Причина пожежі з'ясовується.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 травня 2024 року.

Новини Харкова: як гасили пожежу на вулиці Зубарєва

 

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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