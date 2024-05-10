Під час пожежі у Харкові врятували мати з немовля (фото)

Під час прибуття рятувальників ДСНС на місце виклику спостерігалось сильне задимлення як сходової клітини, так і квартири, де трапилась пожежа. Вогнеборці врятували 2 дорослих та дитину з цієї квартири, проводячи одночасно гасіння вогню, видалення диму та евакуацію людей. Під час розвідки вогнеборці виявили жінку з немовлям на 10-му поверсі, які потерпіли від диму і не могли самостійно вибратись. Їх також успішно врятовано.