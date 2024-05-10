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10.05.2024  09:47   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

уранці 10 травня 2024 року в населених пунктах Дергачавської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.

«Протягом години поблизу населених пунктів Дергачі і Черкаська Лозова сапери здійснюватимуть серію контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів», – повідомив він.

Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 травня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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