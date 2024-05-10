На Харківщині пролунають вибухи: причина

уранці 10 травня 2024 року в населених пунктах Дергачавської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
«Протягом години поблизу населених пунктів Дергачі і Черкаська Лозова сапери здійснюватимуть серію контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів», – повідомив він.
Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 травня 2024 року.
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