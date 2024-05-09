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09.05.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У трьох багатоповерхівках загалом було вибито 66 вікон у квартирах та місцях загального користування. 
 
 
Крім того, на місці влучання  працівники КП «Харківблагоустрій» прибрали скло, сміття та гілки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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