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09.05.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Медики врятували пенсіонерку та прийняли пологи в авто швидкій

Фахівці провели успішні реанімаційні заходи, а також надали акушерську допомогу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
8 травня о 16.45 в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2900 гр, зростом 49 см, за шкалою Апгар 8-9 балів.
 
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД  1916 у такому складі: фельдшер Олена Рябенька, фельдшер Олена Басенко, водiй Дмитро Блажко. 
 
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано до лікувального закладу.
 
Також 8 травня о 18:54 надійшов  екстрений виклик до жінки 86 років, по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок легеневої емболії. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. 
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД  403 у складі : лікаря Володимира Венцеля, сестри медичної Дмитра Нікітіна, водія Сергія Рязанова. 
 
 
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  медицина, харків
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