09.05.2024 14:45 Віталій Хінєвіч
Медики врятували пенсіонерку та прийняли пологи в авто швидкій
Фахівці провели успішні реанімаційні заходи, а також надали акушерську допомогу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
8 травня о 16.45 в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2900 гр, зростом 49 см, за шкалою Апгар 8-9 балів.
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 1916 у такому складі: фельдшер Олена Рябенька, фельдшер Олена Басенко, водiй Дмитро Блажко.
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано до лікувального закладу.
Також 8 травня о 18:54 надійшов екстрений виклик до жінки 86 років, по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок легеневої емболії. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій.
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 403 у складі : лікаря Володимира Венцеля, сестри медичної Дмитра Нікітіна, водія Сергія Рязанова.
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
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