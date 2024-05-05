05.05.2024 14:48 Дмитро Колонєй

У Харкові зростає кількість поранених через денний удар по місту

Про нових постраждалих поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінофрмував,що збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про завданий росіянами вдень 5 травня 2024 року удар по Харкову.