05.05.2024 15:00 Дмитро Колонєй

Російські військові влучили у приватний будинок у Харкові

Стало відомо ще о двох постраждалих у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вородий боєприпас також влучив у приватний будинок. Двоє постраждалих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл росіянами центральной частини Харкова постраждали п'ять містян.