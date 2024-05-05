Російські військові влучили у приватний будинок у Харкові

Стало відомо ще о двох постраждалих у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вородий боєприпас також влучив у приватний будинок. Двоє постраждалих.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл росіянами центральной частини Харкова постраждали п'ять містян.
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