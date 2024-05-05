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05.05.2024  15:00   Дмитро Колонєй

Російські військові влучили у приватний будинок у Харкові

Стало відомо ще о двох постраждалих у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ,  мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вородий боєприпас також влучив  у приватний будинок. Двоє постраждалих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл росіянами центральной частини Харкова постраждали п'ять містян.  

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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