Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов надав попередні дані про влучання.
Як повідомляє РЕДПОСТ, сер Харкова Ігор Терехов поінформував, що окупанти влучили по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл окупантами міста.
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