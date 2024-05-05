05.05.2024 14:33 Дмитро Колонєй

Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов надав попередні дані про влучання.



Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, сер Харкова Ігор Терехов поінформував, що окупанти влучили по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл окупантами міста.