    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові
05.05.2024  14:33   Дмитро Колонєй

Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов надав попередні дані про влучання.


Стало відомо куди влучили загарбники у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, сер Харкова Ігор Терехов поінформував, що окупанти влучили по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл окупантами міста.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Надзвичайні події Російські військові влучили у приватний будинок у Харкові 05.05 Надзвичайні події та кримінал Постраждали люди, десятки зруйновних будинків, сотні вибитих вікон: фото наслідків удару по Харкову   05.05 Надзвичайні події Загарбники вбили людину на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 