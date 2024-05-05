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05.05.2024  14:18   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Харків знов під обстрілом ворога.


Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

У Харкові чутно вибухи.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про нічний удар по Харкову.    

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