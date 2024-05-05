05.05.2024 14:00 Дмитро Колонєй
Постраждали люди, десятки зруйновних будинків, сотні вибитих вікон: фото наслідків удару по Харкову
Мер Харкова ігор Терехов розповів про нічну атаку окупантів
Постраждали люди, десятки зруйновних будинків, сотні вибитих вікон: фото наслідків удару по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що під час нічної атаки БПЛА 80 житлових будинків були пошкоджені вночі 5 травня внаслідок ворожої атаки російського агресора на Харків.
«Ніч пройшла дуже важко. Маємо шість постраждалих, серед яких - дитина. Крім того, були пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків. Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон. Незважаючи на свято, наші комунальні підприємства усувають наслідки обстрілів - закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання», - розповів очільник Харкова.
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