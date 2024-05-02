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02.05.2024  13:03   Віталій Хінєвіч

Готував фейковий референдум із «приєднання» Харківщини до складу росії: СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера

Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму рф у період окупації частини Харківської області.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.
 
За це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.
 
Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу росії.
 
Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні». Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми».
 
Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.
 
Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за розстріл цивільних під Харковом російський командир отримав вирок.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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