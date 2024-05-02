02.05.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники замінили понад 11 кілометрів внутрішньобудинкових систем

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 11,3 км комунікацій у рамках підготовки об'єктів до осінньо-зимового періоду, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 2 травня, начальник управління Валерій Харлан, зокрема, значні обсяги робіт уже виконано у 220 будинках комунальної форми власності, а технічними оглядами охопили понад 800 споруд.

«Цього року кампанія з підготовки нашого житлового фонду до опалювального періоду стартувала на місяць раніше. У прерогативі – завчасні потокові огляди об'єктів, що надалі запобігає виникненню аварійних ситуацій. Оновлення проводимо у кілька етапів, що включають попередню підготовку мереж, запірної арматури та зварювальні роботи, такий підхід дозволяє відключати споживачів від послуг лише на короткий період перепідключення систем. За минулий тиждень завершили поточний ремонт на 13 адресах, у роботі залишаються 16 об'єктів. Зокрема, вулицями – Роганською, Валентинівською, Бібліка, Маршала Рибалка, Бучми та по 2-му Лісопарківському провулку. Також за цей період наші майстри виконали понад тисячу звернень харків'ян», - зазначив Валерій Харлан.

Бригади управління забезпечені генераторами, обладнанням та інструментами, призначеними для автономної роботи на період відсутності енергопостачання.

У Київському районі, одному з найбільш постраждалих від ворожої агресії, у будинках ведуться активні заміни трубопроводів, особливо - каналізаційних мереж, саме вони частіше руйнуються після вибухів.

За словами начальника служби Київського району Віктора Маслова, зокрема, майстри дільниці закінчують підключення внутрішньобудинкових комунікацій по вулиці Дружби Народів.

«На цій адресі наші мережі повністю готові до експлуатації в осінньо-зимовий період. Оновили 30 метрів каналізаційних трубопроводів, попередньо провели ревізію систем водопостачання із встановленням нової запірної арматури. Замінюємо якісними, сучасними матеріалами, із довготривалим терміном служби, до того ж, зручними в експлуатації. Цього року у 25 будинках району вже переклали 700 метрів мереж водовідведення, у 10 будинках – 500 метрів водопостачання також на трьох об'єктах капітально відновили 50 метрів зливової каналізації.

Окрім реконструкцій та ремонтів у підвальних приміщеннях, продовжуємо прочищення каналізаційних колодязів на вводах у будинки, щодня беремо до роботи понад 30 заявок від харків'ян на усунення різноманітних аварійних ситуацій. Аварійні ремонти намагаємося провести у день звернення», - наголосив Вікторій Маслов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram