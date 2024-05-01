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01.05.2024  17:16   

У Харкові перейменували сім вулиць на честь загиблих героїв

Вулиці Харкова носитимуть імена полеглих воїнів та рятувальників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, серед нещодавно перейменованих вулиць сім увіянюють пам'ять імена полеглих героїв: 
 
  • Вулиця Матросова тепер буде називатися вулицею Олександра Орлова. Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» загинув 7 березня 2022 року у бою на околицях Північної Салтівки. 
 
  • Вулиця Кибальчича тепер має назву Іллі Коваля. Лейтенант бригади «Рубіж» Національної гвардії загинув 7 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Рубіжне, що на Луганщині.
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  • На честь Дмитра Кочеткова перейменували вулицю Кюї Цезаря. Захисник «Азовсталі» віддав своє життя 19 квітня 2022 року, під час оборони Маріуполя від російських окупантів.
 
  • Вулицю Федоренка перейменували на честь Сергія Барсукова. Командир роти розвідки спеціального призначення бригади «Спартан» загинув 28 червня 2022 року у бою поблизу населеного пункту Дементіївка Харківської області. 
 
  • Вулиця Тургенівська перейменована на вулицю Антона Дербілова. 06 квітня 2023 року боєць 5-ї Слобожанської бригади НГУ під час мінометного обстрілу отримав осколкове поранення у голову, яке було несумісним із життям.
 
  • На честь Олександра Подольського перейменували вулицю Амурську. Життя рятувальника обірвалося 17 березня 2022 року під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів на ринку «Барабашова». 
 
  • На честь прикордонника Ігоря Остаповича перейменували провулок Балакірєва. Боєць загинув 9 березня 2022 року під час оборони Луганщини.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували сотні топонімів за розпорядженням Харківського міського голови від 26 квітня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, перейменування, харків
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