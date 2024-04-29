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29.04.2024  19:34   Дмитро Колонєй

Перейменовані сотні харківських вулиць

Змінили назви харківські топоніми, пов’язані з країною-агресором.


Перейменовані сотні харківських вулиць
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.  
 
  • вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною,
  • вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською,
  • вулиця Крилова - вулицею Археологів.
  • Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський,
  • вулицю Вологодську перейменовано на вулицю Британську,
  • провулок Дагестанський - на провулок Бориславський,
  • провулок Желябова - на провулок Милосердя. 
  • вулиця Новгородська стала вулицею Європейською,
  • вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою,
  • провулок Новоросійський - провулком Лановим,
  • вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську,
  • Петозаводський провулок тепер носить назву Талліннський. 
 
Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.
Тэги:  ігор терехов, перейменування, харків
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