29.04.2024 19:34 Дмитро Колонєй
Перейменовані сотні харківських вулиць
Змінили назви харківські топоніми, пов’язані з країною-агресором.
Перейменовані сотні харківських вулиць
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у місті Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
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вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною,
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вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською,
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вулиця Крилова - вулицею Археологів.
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Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський,
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вулицю Вологодську перейменовано на вулицю Британську,
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провулок Дагестанський - на провулок Бориславський,
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провулок Желябова - на провулок Милосердя.
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вулиця Новгородська стала вулицею Європейською,
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вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою,
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провулок Новоросійський - провулком Лановим,
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вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську,
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Петозаводський провулок тепер носить назву Талліннський.
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