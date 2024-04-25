25.04.2024 16:30 Дмитро Колонєй
На Харківщині за матеріалами СБУ надовго відправлено за грати агента ФСБ
На Харківщині чоловік вів шпигунську діяльність.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 42-річний мешканець Вовчанська під час окупації громади був завербований російською спецслужбою, був переведений в режим «очікування», а у липні 2023 року отримав перші завдання. Під час своєю діяльності агент росіян
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об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ.
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збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.
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цікавився геолокацією фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.
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про отримані відомості «звітував» до ФСБ, використовуючи анонімний чат у месенджері.
Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року. Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.
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