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25.04.2024  16:30   Дмитро Колонєй

На Харківщині за матеріалами СБУ надовго відправлено за грати агента ФСБ

На Харківщині чоловік вів шпигунську діяльність.

Відправлено за грати на 15 років агента ФСБ за матеріалами СБУ на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 42-річний мешканець Вовчанська під час окупації громади був завербований російською спецслужбою, був переведений в режим «очікування», а у липні 2023 року отримав перші завдання. Під час своєю діяльності агент росіян 
 
  • об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ.
  • збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.
  • цікавився геолокацією фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.
  • про отримані відомості «звітував» до ФСБ, використовуючи анонімний чат у месенджері.
 
Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року. Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про працівника «Укзалізниці» з Харківщини,який підтримував окупантів.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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