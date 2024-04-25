25.04.2024 15:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік обікрав жінку на поминках

Наприкінці березня до поліцейських офіцерів громади Малинівської територіальної громади надійшло повідомлення від місцевої мешканки про крадіжку мобільного телефону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Як пояснила 52-річна заявниця, вона помітила зникнення свого гаджета після поминального обіду.

Під час проведення перевірки поліцейські з'ясували, що того дня за місцем проживання потерпілої на поминальному обіді був присутній 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та опитали його. Той зізнався, що й справді поцупив з кишені куртки жінки її телефон. Він пояснив, що викрадене продав знайомому. Поліцейські розшукали засіб зв’язку жінки та повернули його власниці.

24 квітня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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