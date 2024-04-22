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22.04.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік обікрав пенсіонерку

Своїми діями зловмисник спричинив потерпілій матеріальну шкоду майже на 15 тисяч гривень.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Наприкінці лютого до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 72-річної власниці одного з будинків села Гаврилівка про те, що невідомий проник до її помешкання та здійснив крадіжку особистих речей. 
 
В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний мешканець Куп’янського району, який тривалий час проживав неподалік від потерпілої.
 
 
 
Скориставшись відсутністю односельчанки, зловмисник вночі кілька разів проникав на територію її домоволодіння, звідки викрадав цінні речі. Все викрадене майно зловмисник спочатку тримав у себе, а потім продавав. Гроші витратив на власні потреби. 
 
 
 
Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові надзвичайники врятували чоловіка з дитиною.
 
Тэги:  події, харків
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