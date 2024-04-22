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22.04.2024  17:42   Дмитро Колонєй

Стало відомо про наслідки ворожого удару по Харкову

Подробиці щодо авіаудару окупантів по Харкову.


Стало відомо про наслідки ворожого удару по Харкову

Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. 

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Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.
 
Є перебої із сигналом цифрового телебачення. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чотири удари ворога по Харкову та області.
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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