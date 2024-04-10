10.04.2024 17:32 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова надали важливу пораду городянам

У КП «Харківводоканал» нагадали, про що мешканцям слід завжди пам'ятати.



Комунальники Харкова надали важливу пораду городянам



Як повідомляє РЕДПОСТ , водяники радять містянам завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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Ворожі атаки завдають величезної шкоди критичній інфраструктурі, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. Внаслідок цього можуть виникати тимчасові перебої з постачанням води у повному обсязі.

«В екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та оперативно задіює необхідні ресурси, в тому числі й альтернативні джерела водопостачання, щоб містяни були з водою. Водночас харків'яни повинні завжди пам'ятати про необхідність мати запас води на випадок непередбачених обставин», - зазначили комунальники.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні 2024 року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували десятки позаштатних ситуацій.