    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова надали важливу пораду городянам
10.04.2024  17:32   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова надали важливу пораду городянам

У КП «Харківводоканал» нагадали, про що мешканцям слід завжди пам'ятати.


Комунальники Харкова надали важливу пораду городянам
Як повідомляє РЕДПОСТ, водяники радять містянам завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Ворожі атаки завдають величезної шкоди критичній інфраструктурі, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. Внаслідок цього можуть виникати тимчасові перебої з постачанням води у повному обсязі.
 
«В екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та оперативно задіює необхідні ресурси, в тому числі й альтернативні джерела водопостачання, щоб містяни були з водою. Водночас харків'яни повинні завжди пам'ятати про необхідність мати запас води на випадок непередбачених обставин», - зазначили комунальники.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні 2024 року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували десятки позаштатних ситуацій.
Тэги:  вода, комунальники, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 ЖКГ У Харкові частково не буде води у будинках на низці вулиць 01.04 ЖКГ Харківські комунальники ліквідовували більше десятка аварій на добу 28.03 ЖКГ Стало відомо, скільки кілометрів трубопроводів оновили комунальники Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 