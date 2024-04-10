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10.04.2024  17:59   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова триває рятувальна операція та гасіння пожежі на місці ворожого удару (відео)

Рятувальники локалізували пожежу магазину та аптеки під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у селі Липці продовжується рятувальна операція. Локалізовано пожежу магазину та аптеки на загальній площі 500 кв.м.
 
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Перевіряється інформація щодо можливого перебування людей під завалами.
Роботи тривають. Рятувальники працюють під постійною загрозою нових ударів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про трагічні наслідки обстрілів Харківщини 10 квітня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, пожежа, харків, липці
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