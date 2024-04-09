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09.04.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться KharkivMusicFest

Концерт-відкриття відзначиться кількома прем’єрами – виступом диригента Рока Фаргаса (Іспанія - Німеччина) із Національним ансамблем солістів «Київська камерата», прем’єрою твору молодого українського композитора Золтана Алмаші «Місто Марії», присвяченого Маріуполю, передає РЕДПОСТ .

 
В програмі відкриття фестивалю – твори композиторів, пов’язані з Харковом: Бела Барток, Віталій Губаренко, також звучатимуть Фелікс Мендельсон та українці Золтан Алмаші, Олександр Козаренко, Володимир Зубицький.
 
І ще одна фестивальна прем’єра в програмі відкриття – «Місто Марії» молодого українського композитора Золтана Алмаші. 
 
Минулого року саме з його «Пори року» розпочався фестиваль. За словами автора, твір, який буде презентовано на фестивалі, зараз є чи не найбільш виконуваним у різних країнах світу.
 
Детально ознайомитись з програмою фестивалю можна на сайті KharkivMusicFest або на сторінці фейсбук.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через російську агресію в Україні постраждали понад тисячу пам’яток культурної спадщини.
 
Тэги:  харків, kharkivmusicfest
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