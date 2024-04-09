09.04.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться KharkivMusicFest

Концерт-відкриття відзначиться кількома прем’єрами – виступом диригента Рока Фаргаса (Іспанія - Німеччина) із Національним ансамблем солістів «Київська камерата», прем’єрою твору молодого українського композитора Золтана Алмаші «Місто Марії», присвяченого Маріуполю, передає РЕДПОСТ .

В програмі відкриття фестивалю – твори композиторів, пов’язані з Харковом: Бела Барток, Віталій Губаренко, також звучатимуть Фелікс Мендельсон та українці Золтан Алмаші, Олександр Козаренко, Володимир Зубицький.

І ще одна фестивальна прем’єра в програмі відкриття – «Місто Марії» молодого українського композитора Золтана Алмаші.

Минулого року саме з його «Пори року» розпочався фестиваль. За словами автора, твір, який буде презентовано на фестивалі, зараз є чи не найбільш виконуваним у різних країнах світу.

Детально ознайомитись з програмою фестивалю можна на сайті KharkivMusicFest або на сторінці фейсбук.

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