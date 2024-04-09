Через російську агресію в Україні постраждали понад тисячу пам’яток культурної спадщини

В этот день

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.

Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Без опадів.