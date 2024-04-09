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09.04.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Через російську агресію в Україні постраждали понад тисячу пам’яток культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження пам’яток культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії, передає РЕДПОСТ .

 
За період з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 рф зруйнувала або пошкодила 1046 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.  
 
Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об’єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури,  монументального мистецтва – 7, архітектури, історії  – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки і техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.
 
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:
 
  • Харківська область – 294 об’єкти;
  • Херсонська область – 136;
  • Донецька область – 125;
  • Одеська область – 123; 
  • Чернігівська область – 70;
  • Київська область та м. Київ – 69;
  • Миколаївська область – 45;
  • Запорізька область – 38; 
  • Львівська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 34;
  • Луганська область – 30;
  • Сумська область – 25;
  • Хмельницька – 10;
  • Вінницька область – 4;
  • Полтавська область – 4;
  • Житомирська область – 2;
  • Кіровоградська – 1.

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Тэги:  агрессия россии, харків
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