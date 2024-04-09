09.04.2024 09:15 Віталій Хінєвіч
Через російську агресію в Україні постраждали понад тисячу пам’яток культурної спадщини
Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження пам’яток культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії, передає РЕДПОСТ .
За період з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 рф зруйнувала
або пошкодила 1046 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.
Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об’єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 7, архітектури, історії – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки і техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:
-
Харківська область – 294 об’єкти;
-
Херсонська область – 136;
-
Донецька область – 125;
-
Одеська область – 123;
-
Чернігівська область – 70;
-
Київська область та м. Київ – 69;
-
Миколаївська область – 45;
-
Запорізька область – 38;
-
Львівська область – 36;
-
Дніпропетровська область – 34;
-
Луганська область – 30;
-
Сумська область – 25;
-
Хмельницька – 10;
-
Вінницька область – 4;
-
Полтавська область – 4;
-
Житомирська область – 2;
-
Кіровоградська – 1.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілом
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости