08.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілом

Окупаційна армія знову гатила з артилерії по місту на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , близько 15:00 8 квітня 2024 року ворожі війська обстріляли з артилерії житлові будинки мирного міста Вовчанськ.

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Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-чоловіка.

Коли прибули рятувальнии вогонь охопив 30 кв.м. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь.

Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Ворог не припиняє свою підступну терористичну стратегію, щоразу наносячи удари по рятувальникам, які працюють задля збереження життя і майна цивільних людей.