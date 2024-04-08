08.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілом
Окупаційна армія знову гатила з артилерії по місту на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, близько 15:00 8 квітня 2024 року ворожі війська обстріляли
з артилерії житлові будинки мирного міста Вовчанськ.
Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-чоловіка.
Коли прибули рятувальнии вогонь охопив 30 кв.м. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь.
Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Ворог не припиняє свою підступну терористичну стратегію, щоразу наносячи удари по рятувальникам, які працюють задля збереження життя і майна цивільних людей.
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