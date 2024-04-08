    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілом
08.04.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілом

Окупаційна армія знову гатила з артилерії по місту на Харківщині.

Спалахнула пожежа у будинку та поранено людину через обстріл міста на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, близько 15:00 8 квітня 2024 року ворожі війська обстріляли з артилерії житлові будинки мирного міста Вовчанськ. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-чоловіка.
 
Коли прибули рятувальнии вогонь охопив 30 кв.м. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь.
 
 
Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Ворог не припиняє свою підступну терористичну стратегію, щоразу наносячи удари по рятувальникам, які працюють задля збереження життя і майна цивільних людей.
Тэги:  пожежа, агрессия россии, харків, вовчанськ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Надзвичайні події Рятувальники за минулий тиждень на Харківщині ліквідували 447 пожеж в природних екосистемах 07.04 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами 03.04 Надзвичайні події На Харківщині вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 