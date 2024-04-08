08.04.2024 19:28

На Харківщині окупанти бомбували та обстрілювали Петропавлівку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань та Вовчанськ Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 квітня 2024 року.