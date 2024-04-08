На Харківщині окупанти бомбували та обстрілювали Петропавлівку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 квітня 2024 року.
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Гороскоп обіцяє успіхи та можливості для здійснення довгоочікуваних планів. День підходить для переговорів та представлення нових проектів.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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