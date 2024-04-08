08.04.2024 08:00 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Харків та Берестове Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час нічної атаки окупантів поранено трьох літніх людей у Харкові.