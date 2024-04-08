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08.04.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли в результаті обстрілів

Протягом доби з 7 по 8 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами трапились у Куп’янському, Харківському районах області та Шевченківському районі міста Харкова:
 
  • Вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі, автівки. Постраждало 5 людей. О 14:19 усі осередки займання були ліквідовані.
  • У с. Козача Лопань внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок на площі 80 кв.м.
  • В с. Кругляківка Курилівської громади снаряд влучив у житловий будинок, який зайнявся на площі 120 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила. 
  • У м. Дергачі внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1000 кв.м. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
  • Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.
 
Вогнеборці ліквідували 33 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 18 га.
 
Також піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період рятувальниками здійснено 62 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 51 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вогнеборці врятували на пожежі маленького їжачка.

Тэги:  агрессия россии, харків
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