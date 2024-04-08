08.04.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 8 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

7 квітня 12:01 — 12:04 м. Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів.

Постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та три жінки 72, 46,37, 36 років, у них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення.

Водночас вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки – 2, виробниче підприємство – 1, автомобілі – 10. Без постраждалих.

Також під ворожим вогнем перебувала: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове, Харків.

8 квітня 02:00 с. Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкодженого 4 приватних будинків, 4 багатоквартирних будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих не має.

О 1:00 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Також о 22:00 обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок та дві споруди. Без постраждалих.

21:45 — 22:30 серія обстрілів с. Липці Харківського району, в районі Липецької РЕМ. Електроенергія та мобільний зв'язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

19:48 с. Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім цього о 19:05 с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ один будинок зруйнований, три будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про постраждалих не надходила.

14:15 у м. Куп’янськ артобстріл по відкритій території. Пошкоджено 10 приватних будинків. Без постраждалих. 12:42 у м. Дергачі Харківського району влучання по відкритій території. Без постраждалих.

12:25 с. Колісниківка Куп'янського району. Відбувся ворожий обстріл із РСЗВ внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

7 квітня 11:55, відбувся ворожий обстріл КАБ смт Золочів Богодухівського району. Влучання по відкритій території. Постраждалих не було.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про наслідки обстрілу Харкова 7 квітня.