09.04.2024 09:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про підготовку Харкова до наступного опалювального сезону

Пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону стане відхід від централізованого опалення.



Ігор Терехов розповів про підготовку Харкова до наступного опалювального сезону



Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер нагадав, що через нестачу електроенергії, викликану масованим обстрілом критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон. Практично одразу, за його словами, комунальники розпочали підготовку до наступного.

«Зараз ми розробляємо план дій, якому слідуватимемо в період підготовки до опалювального сезону. Це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони. Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання», - розповів Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов ознайомив координаторку системи ООН в Україні з роботою метрошколи.