09.04.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

Близько 300 тисяч мешканців Харківської області без світла - Міністерство енергетики України

Учора через ворожі обстріли було пошкоджено обладнання на підстанції обленерго.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає РЕДПОСТ.

9 квітня застосовуються обмеження споживання електроенергії - знеструмлено близько 300 тисяч точок обліку у Харкові та прилеглих районах.

За добу енергетики заживили майже 3000 абонентів. На жаль, через бойові дії є нові пошкодження електромереж та обладнання. Всього через обстріли залишаються без світла 16,7 тисячі точок обліку.

Також у місті Харків під час обстеження внутрішньобудинкових газопроводів виявлено витоки газу з внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках. Всього відключено від газопостачання 34 споживачі.

Крім цього під час обстеження внутрішніх газопроводів у одному з багатоквартирних будинків виявлено запах газу із зачинених квартир. Відключено від газопостачання 32 споживачі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram