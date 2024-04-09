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09.04.2024  13:20   Віталій Хінєвіч

Близько 300 тисяч мешканців Харківської області без світла - Міністерство енергетики України

Учора через ворожі обстріли було пошкоджено обладнання на підстанції обленерго.

 
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає РЕДПОСТ.
 
9 квітня застосовуються обмеження споживання електроенергії -  знеструмлено близько 300 тисяч точок обліку у Харкові та прилеглих районах.
 
За добу енергетики заживили майже 3000 абонентів. На жаль, через бойові дії є нові пошкодження електромереж та обладнання. Всього через обстріли залишаються без світла 16,7 тисячі точок обліку.
 
Також у місті Харків під час обстеження внутрішньобудинкових газопроводів виявлено витоки газу з внутрішніх газопроводів під’їздів у двох житлових будинках. Всього відключено від газопостачання 34 споживачі.
 
Крім цього під час обстеження внутрішніх газопроводів у одному з багатоквартирних будинків виявлено запах газу із зачинених квартир. Відключено від газопостачання 32 споживачі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники приводять до ладу «Сім чудес Харкова».
 
 
Тэги:  жкг, харків
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