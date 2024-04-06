06.04.2024 19:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Жодної радіаційної загрози для Харкова немає

Знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів», яке відбулося через обстріли, не несе радіаційної загрози для Харкова.

Про це сьогодні, 6 квітня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Була підключена резервна система живлення. Крім цього, було відновлено живлення ще за однією лінією. Тому жодної радіаційної загрози для Харкова немає», - наголосив мер.

Водночас Ігор Терехов зазначив, що ситуація з електропостачанням у місті залишається складною, для харків'ян продовжують діяти графіки відключень світла. Попри труднощі, місту вдалося запустити метрополітен, а також вивести на лінії тролейбуси.

Також мер подякував підприємцям, які продовжують працювати на генераторах та надавати послуги харків’янам. Він наголосив, що, незважаючи на проблеми з електропостачанням, дефіциту продуктів та пального у Харкові немає.

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