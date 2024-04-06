06.04.2024 18:45 Віталій Хінєвіч
Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста
6 квітня вдурге за добу під ударом ворога опинився Шевченківський район Харкова.
Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Був ще одне обстріл Харкова, Шевченківського району міста. Загинув чоловік, також двоє людей отримали поранення. Потерпілим надають допомогу медики», - сказав мер.
Також в результаті обстрілу пошкоджено школу, житлові будинки, вибито скло.
«Пошкоджено школу, житлові будинки, вибито вікна. Пошкоджено дахи. Наразі наші комунальники працюють над усуненням наслідків. Закривають контури будівель.
Також хочу зазначити, що у школі був Пункт Незламності. Також тут був пункт видачі безкоштовної їжі, яку ми роздаємо всім охочим. Цими можливостями користувалися близько 1,5 тисячі жителів району», - повідомив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари
по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости