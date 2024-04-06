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06.04.2024  18:45   Віталій Хінєвіч

Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста

6 квітня вдурге за добу під ударом ворога опинився Шевченківський район Харкова.


Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Був ще одне обстріл Харкова, Шевченківського району міста. Загинув чоловік, також двоє людей отримали поранення. Потерпілим надають допомогу медики», - сказав мер.
 
Також в результаті обстрілу пошкоджено школу, житлові будинки, вибито скло.
 
«Пошкоджено школу, житлові будинки, вибито вікна. Пошкоджено дахи. Наразі наші комунальники працюють над усуненням наслідків. Закривають контури будівель.
 
Також хочу зазначити, що у школі був Пункт Незламності. Також тут був пункт видачі безкоштовної їжі, яку ми роздаємо всім охочим. Цими можливостями користувалися близько 1,5 тисячі жителів району», - повідомив Ігор Терехов. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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