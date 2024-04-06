06.04.2024 18:45 Віталій Хінєвіч

Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста

6 квітня вдурге за добу під ударом ворога опинився Шевченківський район Харкова.



Загиблий, поранені та руйнування: Ігор Терехов про денний обстріл міста



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Був ще одне обстріл Харкова, Шевченківського району міста. Загинув чоловік, також двоє людей отримали поранення. Потерпілим надають допомогу медики», - сказав мер.

Також в результаті обстрілу пошкоджено школу, житлові будинки, вибито скло.

«Пошкоджено школу, житлові будинки, вибито вікна. Пошкоджено дахи. Наразі наші комунальники працюють над усуненням наслідків. Закривають контури будівель.

Також хочу зазначити, що у школі був Пункт Незламності. Також тут був пункт видачі безкоштовної їжі, яку ми роздаємо всім охочим. Цими можливостями користувалися близько 1,5 тисячі жителів району», - повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.