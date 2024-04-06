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06.04.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Керованою авіабомбою ворог ударив по Шевченківському району Харкова

Поліція документує наслідки обстрілу військовими рф Шевченківського району Харкова, в результаті якого одна людина загинула, ще одна поранена, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне
 
6 квітня близько 15:50 росіяни здійснили обстріл Шевченківського району Харкова. Попередньо, удар нанесений керованою авіабомбою. В результаті ворожого обстрілу одна людина померла, ще одна поранена. Пошкоджені будинки та навчальний заклад.
 
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району міста Харкова.
 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Тэги:  агрессия россии, харків
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