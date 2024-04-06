06.04.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

Церемонія прощання з співробітниками ДСНС: Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих

У місті Харкові пройшла церемонія прощання з співробітниками ДСНС, які загинули під час ворожої атаки 4 квітня, передає РЕДПОСТ .

Харківський міський голова Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих.

«Герої. Люди, які ціною власного життя рятували харків’ян. Хоробрі та мужні люди. Боляче, що від нас ідуть найкращі. Світла та вічна пам’ять!» - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 квітня Харків атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed».