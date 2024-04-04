Ігор Терехов повідомив, як усувають наслідки нічної ворожої атаки

Комунальні підприємства та профільні служби міста Харкова працюють над усуненням наслідків ворожої атаки «шахедами», що сталася сьогодні вночі, 4 квітня.
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День ідей та свіжих поглядів. Будьте обережні з емоціями та вчинками, стежте за мірою.
У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
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