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04.04.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив, як усувають наслідки нічної ворожої атаки

Комунальні підприємства та профільні служби міста Харкова працюють над усуненням наслідків ворожої атаки «шахедами», що сталася сьогодні вночі, 4 квітня.

 
Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Внаслідок збройної агресії були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки в Новобаварському та приватний будинок у Салтівському районах.
 
«Ще вночі наші комунальні служби разом з волонтерами почали роботи над локалізацією наслідків атаки. Нам вдалося відновити електропостачання у пошкоджених будинках, практично до всіх під’їздів дали воду. Працівники ДСНС усувають аварійність пошкоджених будівель», - розповів мер.
 
Він зазначив, що одна родина, чиє житло було зруйноване, скористалася пропозицією розміщення в гуртожитку.
 
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Тэги:  харків, агрессия россии
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