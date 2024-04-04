04.04.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив, як усувають наслідки нічної ворожої атаки

Комунальні підприємства та профільні служби міста Харкова працюють над усуненням наслідків ворожої атаки «шахедами», що сталася сьогодні вночі, 4 квітня.

Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок збройної агресії були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки в Новобаварському та приватний будинок у Салтівському районах.

«Ще вночі наші комунальні служби разом з волонтерами почали роботи над локалізацією наслідків атаки. Нам вдалося відновити електропостачання у пошкоджених будинках, практично до всіх під’їздів дали воду. Працівники ДСНС усувають аварійність пошкоджених будівель», - розповів мер.

Він зазначив, що одна родина, чиє житло було зруйноване, скористалася пропозицією розміщення в гуртожитку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram