04.04.2024 12:20 Віталій Хінєвіч
«Харківводоканал» запрошує на роботу
КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за різними спеціальностями.
На підприємстві є вакансії:
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слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;
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слюсарів-сантехніків;
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монтажників зовнішніх трубопроводів;
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водіїв;
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слюсарів з паливної апаратури;
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машиністів екскаватора;
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штукатурів;
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малярів;
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інженерів з комплектації обладнання;
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фахівця відділу управління персоналом.
Подробиці - за тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.
Також управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» запрошує на посади:
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машиністів насосних установок;
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електромонтерів;
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кабельників;
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інженерів;
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фахівців з електротехнічною освітою.
Телефони для довідок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.
На роботу готові приймати людей будь-якого віку. Пропонується навчання за обраною спеціальністю, повний соціальний пакет та своєчасна виплата заробітної плати.
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