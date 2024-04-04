    
Главная Новини Харкова Суспільство «Харківводоканал» запрошує на роботу
04.04.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» запрошує на роботу

КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за різними спеціальностями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На підприємстві є вакансії: 
 
  • слюсарів аварійно-відновлювальних робіт; 
  • слюсарів-сантехніків; 
  • монтажників зовнішніх трубопроводів; 
  • водіїв; 
  • слюсарів з паливної апаратури; 
  • машиністів екскаватора; 
  • штукатурів; 
  • малярів; 
  • інженерів з комплектації обладнання; 
  • фахівця відділу управління персоналом. 
Подробиці - за тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.
 
Також управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» запрошує на посади: 
 
  • машиністів насосних установок; 
  • електромонтерів; 
  • кабельників; 
  • інженерів;  
  • фахівців з електротехнічною освітою. 
 
Телефони для довідок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.
 
На роботу готові приймати людей будь-якого віку. Пропонується навчання за обраною спеціальністю, повний соціальний пакет та своєчасна виплата заробітної плати.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ліквідовували більше десятка аварій на добу.
 
Тэги:  харків, робота
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 ЖКГ З використанням нових технологій та без перекриття для пішоходів: у Харкові реставрують Міст закоханих (фото)   04.04 ЖКГ Комунальники Харкова замінили 500 метрів каналізаційних колекторів 04.04 Суспільство Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 