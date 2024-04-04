«Харківводоканал» запрошує на роботу

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Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День ідей та свіжих поглядів. Будьте обережні з емоціями та вчинками, стежте за мірою.

Прогноз погоди у Харкові на 4 квітня У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.