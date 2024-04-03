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03.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 1 атаку ворога

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
 
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Синьківка, Липці Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засуджено російську агентку за збір інформації про ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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