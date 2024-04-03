На Куп’янському напрямку відбито 1 атаку ворога

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
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Сьогодні хочеться побалувати себе. Обережно із надмірними вчинками, але маленькі радощі цілком доречні.
У Харкові буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті, також відомий як P-Day.
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