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03.04.2024  08:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти в Харківській області вбили чоловіка та його сина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
2 квітня о 17:00 внаслідок ворожого артобстрілу с. Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.
 
14:30 російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв. 
 
 
Фото надали у ХОВА
 
Також о 13:33 влучання по території с. Глушківка Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14:33.
 
О 08:00 у селі Липці Харківського району, внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.
 
3 квітня 03:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих.
 
 
Фото надали у ХОВА
 
Крім цього 3 квітня 03:25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку відбито 1 атаку ворога.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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