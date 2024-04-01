01.04.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Не варто розповсюджувати російські ІПСО – Ігор Терехов

Російський агресор проводить інформаційну спецоперацію проти харків’ян.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «LIGA.net» заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, це стосується інформації про нібито новий наступ росіян на місто.

«Щодо сухопутної операції росії на Харків - це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати і розповсюджувати їхні меседжі», - наголосив Ігор Терехов.

Те ж стосується і ймовірної евакуації з Харкова. Мер зазначив, що для проведення таких заходів немає підстав.

«Евакуація проводиться з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Зараз у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян», - заявив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігоря Терехова, в умовах коли ворог цілеспрямовано руйнує об’єкти критичної інфраструктури міста, альтернативні варіанти подачі тепла та води в будинки є надважливими.