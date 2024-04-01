01.04.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

Ворог завдав удару по Люботину 1 квітня

Атака на місто була здійснена ракетою С-300 1 квітня близько 10:15.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 1 квітня близько 10:15 збройні сили рф завдали ракетний удар по місту Люботин. Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, атака була здійснена ракетою типу С-300.

Також сьогодні приблизно о 10:00 російська армія завдала авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу.

1 квітня близько 1:00 ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття в м. Чугуїв. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, який в цей час рухався по автошляху.

31 березня приблизно о 23:20 російські військовослужбовці обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, автомобілі, памʼятник, магазин тощо. Попередньо, ворог атакував населений пункт ракетою «Гром Е-1».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 березня близько 22:15 збройні сили рф обстріляли Харків.