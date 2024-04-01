    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог завдав удару по Люботину 1 квітня
01.04.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав удару по Люботину 1 квітня

Атака на місто була здійснена ракетою С-300 1 квітня близько 10:15.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 1 квітня близько 10:15 збройні сили рф завдали ракетний удар по місту Люботин. Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, атака була здійснена ракетою типу С-300. 
 
Також сьогодні приблизно о 10:00 російська армія завдала авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові  будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу.  
 
 
 
1 квітня близько 1:00 ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття в м. Чугуїв. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, який в цей час рухався по автошляху. 
 
31 березня приблизно о 23:20 російські військовослужбовці обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, автомобілі, памʼятник, магазин тощо. Попередньо, ворог атакував населений пункт ракетою «Гром Е-1». 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 березня близько 22:15 збройні сили рф обстріляли Харків.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Надзвичайні події Вранці на Харківщині рятувальники гасили пожежу після обстрілу 01.04 Надзвичайні події Працювала у дитсадку та коригувала удари по Харкову: СБУ затримала жінку 01.04 Надзвичайні події Боєприпаси випускаються з літака: прокуратура про наслідки обстрілу Харкова 31 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 