01.04.2024 11:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: У комунальних питаннях треба відходити від великої централізації

Щоб забезпечити життєдіяльність Харкова під час війни, необхідна диференціація в усіх сферах.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «LIGA.net» заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

За його словами, в умовах, коли ворог цілеспрямовано руйнує об’єкти критичної інфраструктури міста, альтернативні варіанти подачі тепла та води в будинки є надважливими.

«Вже цього опалювального сезону ми працювали частково завдяки тому, що збудували модульні котельні в житлових мікрорайонах. Незважаючи на блекаут у місті, 40 тис. абонентів його навіть не відчули, бо у підготовці до зими ми зробили альтернативне опалення.

Працювали котельні, які перейшли на генератори. Диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону, щоб менше давати навантаження на стаціонарні великі ТЕЦ», - повідомив Ігор Терехов.

Також у Харкові, за словами мера, розглядають альтернативні варіанти постачання води. Один із них - буріння свердловин.

«В умовах війни диференціація потрібна в усіх сферах. Це хороший рецепт, як вирішити проблеми з водо-, тепло- та електропостачанням. Настав час максимально відходити від великої централізації», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлено роботу ще двох тролейбусних маршрутів.