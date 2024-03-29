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29.03.2024  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо вдома пряну марокканську каву

Пропонуємо цікавий рецепт напою зі східним колоритом.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт - не кава нашвидкуруч зі стику. І тому, приступаючи до приготування цього варіанта ароматного напою, радимо запастися часом і терпінням. Але, повірте, результат того вартий.
 

Пряна марокканська кава

 

Продукти:

 

  • 2 ч. л. кава в зернах,
  • 2 бутони гвоздики,
  • 1 ст. кориці,
  • 4 коробочки кардамону,
  • 0,25 ч.л. мускатного горіха,
  • 0,25 ч.л. меленого імбиру,
  • цукор,
  • молоко.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У кавомолці подрібнити каву з усіма спеціями.
  2. Засипати все у турку
  3. Залити водою
  4. Доведи майже до кипіння на слабкому вогні.
  5. Зняти з вогню.
  6. Залишити на 20-30 секунд
  7. Знову нагріти до появи піни.
  8. Повторити так 3-4 рази.
  9. Процідити каву в чашку
  10. Додати цукор чи молоко.

 

Тэги:  рецепт, кава, пряна, мароканська
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