29.03.2024 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо вдома пряну марокканську каву
Пропонуємо цікавий рецепт напою зі східним колоритом.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт - не кава нашвидкуруч зі стику. І тому, приступаючи до приготування цього варіанта ароматного напою, радимо запастися часом і терпінням. Але, повірте, результат того вартий.
Пряна марокканська кава
Продукти:
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2 ч. л. кава в зернах,
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2 бутони гвоздики,
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1 ст. кориці,
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4 коробочки кардамону,
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0,25 ч.л. мускатного горіха,
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0,25 ч.л. меленого імбиру,
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цукор,
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молоко.
Покроковий рецепт приготування:
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У кавомолці подрібнити каву з усіма спеціями.
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Засипати все у турку
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Залити водою
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Доведи майже до кипіння на слабкому вогні.
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Зняти з вогню.
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Залишити на 20-30 секунд
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Знову нагріти до появи піни.
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Повторити так 3-4 рази.
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Процідити каву в чашку
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Додати цукор чи молоко.
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