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30.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 березня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 березня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° тепла, вдень 15–17°.

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Народні прикмети

  • Якщо тепло, то весна буде теплою, якщо холодно – весна запізниться.
  • Великі потоки води від танення снігу віщували мокре літо.
  • Тепло цього дня віщує багатий урожай.
  • Якщо ви знайшли гроші в цей день — чекайте великого прибутку найближчим часом.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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