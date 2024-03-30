30.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 березня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 березня очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–7° тепла, вдень 15–17°.

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Тепло цього дня віщує багатий урожай.

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