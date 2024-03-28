Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями. Більшість звернень стосувалася фактів привласнення чужого майна, хуліганства та незаконного обігу наркотичних речовин.

Особовий склад ГУНП в Харківській області затримав для перевірки 8 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.

На блокпостах Харківської області, спільно з військовослужбовцями, правоохоронці перевірили понад 3850 транспортних засобів для недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Під час роботи на території поліцейські виявили п’ятьох громадян у незаконному обігу наркотиків, при цьому вилучили заборонені речовини.

Протягом минулої доби на Харківщині сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 12 громадян отримали травми. Поліцейські виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби через удари росіян по Харкову та області дві людини загинули, у тому числі 12-річний хлопець, 21 постраждали, серед них 4 дітей.