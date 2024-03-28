28.03.2024 12:00 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про ситуацію з енергопостачанням Харкова

Ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною, погодинні графіки відключень діють у всіх районах міста.



Фото: РЕДПОСТ

Про це сьогодні, 28 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Завдяки нашим енергетикам і комунальниками, які працювали цілодобово, вдалося частково відновити електропостачання. Але ситуація дуже напружена і складна. Маємо відключення у всіх районах Харкова. Є графік, десь трапляються збої, бо це не залежить від нас. Періоди вимкнення світла складають близько 6 годин», - зазначив Ігор Терехов.



Також очільник Харкова подякував працівникам ДСНС, волонтерам та усім небайдужим харків’янам, які долучилися до ліквідації наслідків масованої атаки на енергосистему міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня у харківському метрополітені були внесені зміни до інтервалів прибуття потягів для пасажирів.