28.03.2024 11:18 Рита Парфенова

У Харкові завершується будівництво першої підземної школи, – Ігор Терехов

У місті Харків завершується будівництво першої підземної школи, яка буде розрахована на навчання 900 дітей у дві зміни.



Фото з відкритих джерел

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Практично вже завершили будівництво підземної школи, яка розрахована на 450 учнів в одну зміну. Тобто у дві зміни ми будемо навчати 900 учнів. Там вже встановлюють парти та дошки, триває прибирання. Оскільки обстріли не припиняються, такі школи будуватимемо у всіх районах, щоб діти мали можливість навчатися», - повідомив очільник Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, як тривають роботи з будівництва першої справжньої підземної школи в Україні.