28.03.2024 10:47 Рита Парфенова

Рятувальники загасили дві пожежі внаслідок обстрілів та 14 підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби підрозділи ДСНС долучалися до гасіння двох пожеж, які виникли в результаті ворожих обстрілів. Одна з цих пожеж сталася в місті Куп'янськ, де вогонь охопив неексплуатовану будівлю площею 100 квадратних метрів. На щастя, постраждалих або загиблих внаслідок цієї події немає.

У Харкові в результаті нічної атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) пошкоджено будівлю кафе. Протягом денної атаки ворог цинічно атакував місто авіабомбами, які призвели до тяжких наслідків для мирного населення. У цьому інциденті постраждали 19 людей, в тому числі 4 дітей, одна людина загинула. Також пошкоджено 5 будинків, лікувальну установу та 3 автомобілі.

Протягом доби з 27 по 28 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – на перевірку після обстрілу;

1 – ідентифікація ВНП;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

14 – на допомогу населенню;

7 – інші виїзди.

Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 14 пожеж в екосистемах на загальній площі 8 га.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби через удари росіян по Харкову та області дві людини загинули, у тому числі 12-річний хлопець, 21 постраждали, серед них 4 дітей.