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11.03.2024  18:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині спалахнуло одразу декілка пожеж, спричинених обстрілами

Рятувальники Харківщини гасили полум'я під загрозою ударів ворога.

Палали будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль через удар ворога по Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти гатили по житловому сектору Вовчанська протягом 11 березня 2024 року. У результаті обстрілу виникло одразу декілка пожеж: горіло 2 житлових будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль Загальна площа пожежі склала понад 200 кв.м. Рятувальникам довелось працювати під загрозою постійних ворожих ударів артилерії та БПЛА.
 
Палали будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль через удар ворога по Харківщині
 
Палали будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль через удар ворога по Харківщині
 
Крім того, ворожі снаряди пошкодили щонайменше 8 житлових осель та надвірних забудов. В результаті обстрілу отримала поранення жінка 1957 року народження. З травмами різного ступеню тяжкості госпіталізована до лікарні.
Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники у Харківській області врятували людину під час гасіння пожежі.
 
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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