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11.03.2024  18:39   

Успішно виступили на Чеміонаті Европи з фехтування на візках харківські спортсмени

Першість континенту, на якій триумфували харківські паралімпійці, відбулася у Франції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські спортсменки здобули медалі чемпіонату Європи з фехтування на візках, який відбувався з 5 по 10 березня у столиці Франції. Загалом харків’янки вибороли 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди.
 
Участь в змаганнях взяли паралімпійці-фехтувальники з 15 країн Європи, а за їх підсумками  на рахунку збірної України 7 золотих, 3 срібні та 7 бронзових медалей. Вагомий вклад в загальний успіх внесли фехтувальниці Харківської області Євгенія Бреус та Наталія Мандрик.
 
Євгенія стала чемпіонкою Європи в фехтуванні на шпазі в категорії А, здолавши у фіналі з рахунком 14:13 суперницю з Великобританії Джемму Колліс. Також вона здобула золоту медаль в командних жіночих змаганнях з фехтування на шаблі разом з іншими українками Наталією Морквич, Ольгою Єсіною та Надією Дьолог, здолав у фіналі команду Польщі.
 
Крім того на рахунку Євгенії Бреус були дві бронзові медалі, які вона здобула в особистих змаганнях з фехтування на шаблі в категорії А та в командних змагання з фехтування на шпазі. До складу команди також увійшли Ольга Єсіна, Надія Дьолог та харків’янка Наталія Мандрик.
 
В свою чергу, Наталія Мандрик стала також срібною призеркою в командній жіночій рапірі. Разом з Наталією Морквич, Ольгою Єсіною та Надією Дьолог вона успішно дійшла до фіналу, де поступилися суперницям з Угорщини.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, фехтування на візках, паралімпійці
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