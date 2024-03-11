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11.03.2024  16:33   Дмитро Колонєй

Відновлюємо дороги з найінтенсивнішим рухом автомобілів та транспорту - Ігор Терехов

Про це мер Харкові заявив на зустрічі з колективом Українського державного університету залізничного транспорту.


Відновлюємо дороги з найінтенсивнішим рухом автомобілів та транспорту - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів, за яким планом відновлюються дороги у місті під час зустрічі з колективом Українського державного університету залізничного транспорту.
 
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Ігор Терехов зазначив, що, попри брак бюджетних коштів, поточний ремонт комунальних доріг триває. Ігор Терехов підкреслив, що насамперед мова йде про магістральні вулиці з інтенсивним рухом.
 
«Незважаючи ні на що, ми коштом бюджету міста відновлюємо дороги з найінтенсивнішим рухом автомобілів та громадського транспорту. Після цього почнемо ремонт другорядних проїздів, а потім - внутрішньоквартальних вулиць і підʼїздів. Що ж стосується автодоріг державного значення, то теж постійно звертаємося до відповідних служб з приводу покращення їхнього стану. Бо це питання не благоустрою чи навіть комфорту, а насамперед логістики та інфраструктури», - зазначив очільник Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, ремонт, харків
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