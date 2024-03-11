11.03.2024 16:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині за матеріалами СБУ відправили за ґрати очильника окупаційної адміністрації Балаклійщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР реальний термін ув’язнення отримав прихильник загарбників на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції на початку повномасштабного вторгнення РФ один з перших у Балаклії підтримав загарбників у період захоплення Харківщини

став очільником окупаційного «відділу МВС РФ», який діяв у захопленому на той час місті.

потів очолював окупаційну адміністрацію ворога у Балаклії

поширював кремлівський режим на території міста

допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, він займався фабрикуванням «карних справ»

організовував чергування підлеглих на блокпостах. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп’янська, де він переховувався від правосуддя.

За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років.

Також у нього конфісковано приватне майно. Мова йде про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміум-класу.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).