11.03.2024 17:10 Дмитро Колонєй

У вівторок обрізка дерев припинить курсування двох харківських тролейбусів

Як та де саме зміниться курсування транспорту розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



У вівторок обрізка дерев припинить курсування двох харківських тролейбусів



Як повідомляє РЕДПОСТ , 12 березня 2024 року з 9:30 до 14:30 буде припинений руз тролейбусів на бул. Богдана Хмельницького, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Олександрівського, що пов'язано з проведенням робіт з санітарної обрізки дерев.

Тролейбус №7 курсуватиме так:

розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня».

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Тролейбус №25:

не курсуватиме.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, за яким планом відновляються дороги у Харкові.